Yatırımcılar İstanbul'da buluştu!

1805 Yılında Charles Chesterton tarafından Londra’da kurulan İngiliz Emlak Ajansı Chestertons Global Real Estate İstanbul’da yatırımcılarıyla buluştu. Ortaklarından Anwar Mousa'nın ev sahipliğindeki yatırım buluşması, önceki gün İstanbul boğazının eşsiz ambiansında Mandarin Oriantel’da gerçekleşti. 200 yılı aşkın süredir Londra, Avrupa, Asya Pasifik, Afrika ve Ortadoğu dahil olmak üzere uluslararası pazar da birçok ülkede faaliyet gösteren firmanın özel davetine Hülya Kalyoncu, Reyhan İpekel, Ece Kıral gibi cemiyetin önde gelen isimleri katıldı.

Onur AYDIN