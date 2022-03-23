Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, ünlü isimleri “Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele” adlı tiyatro oyununda bir araya getirdi. Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı’ndan uyarlanan oyunun tanıtım toplantısı önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus’da gerçekleştirildi. Hababam Sınıfı’ndan uyarlanan, proje tasarımını Neşe Gönül’ün, yönetmenliğini Yeliz Yalçın’ın yaptığı “Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele” adlı tiyatro oyunu, görme engelli çocuklar ve onlara eşlik eden ünlü isimlerle sahnelendi. İş, sanat, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel, Neşe Gönül ve Haluk Levent, “Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele” adlı tiyatro oyununda çocuklarla birlikte sahneye çıktı. Parıltı Derneği Yönetimi Eş Başkanı Neşe Gönül; “Parıltı Derneği olarak, çocuklarımızın yaşamın her alanında ‘var olduklarının’ farkındalığını kazandırmak adına birçok proje oluşturup başarıyla yürüttük. Yeni nesiller yetiştirirken akademik bilginin yanı sıra kültür, spor, sosyal yaşam, öz değerler ve bireysel kimliklerinin oluşumunda da destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bugün burada, ikincisine imza attığımız çok anlamlı tiyatro oyunumuz adına bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tiyatro oyunumuzda yer alan değerli isimlerimize, tüm çocuklarımıza ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Onur AYDIN