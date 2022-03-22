Mis kokulu davet!

Dünya Koku Günü'nde cemiyet hayatının ünlü hanımları, İstinye Park AVM’de Projehane’nin organizasyonu ile bir araya geldiler. Düzenlenen özel davette ise Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba konukları kapıda karşılarken Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Feryal Gülman ve Nergis Pekuysal'da davete katılanlar arasındaydı. 125 yıllık eczacılık geleneğinden gelen, eczane kökenli markanın davetinde misafirler, ev kokuları, mumlar, banyo kokuları ve banyo jellerini olmak üzere davetliler değişik kokular koklama fırsatı buldular.

Ferit TUĞLUK