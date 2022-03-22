Davetler

Mis kokulu davet!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Dünya Koku Günü'nü özel bir davette kutladı.

22 Mart 2022 Salı
Mis kokulu davet!

Dünya Koku Günü'nde cemiyet hayatının ünlü hanımları, İstinye Park AVM’de Projehane’nin organizasyonu ile bir araya geldiler. Düzenlenen özel davette ise Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba konukları kapıda karşılarken Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Feryal Gülman ve Nergis Pekuysal'da davete katılanlar arasındaydı. 125 yıllık eczacılık geleneğinden gelen, eczane kökenli markanın davetinde misafirler, ev kokuları, mumlar, banyo kokuları ve banyo jellerini olmak üzere davetliler değişik kokular koklama fırsatı buldular.

Ferit TUĞLUK

Dünya Koku Günü Projehane’ Pervin Ersoy koku

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Mis kokulu davet!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Dünya Koku Günü'nü özel bir davette kutladı.

Güncel Uludağ'da kayak eğlencesi!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alican Ulusoy ve sevgilisi Hande Subaşı, arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'da doyasıya eğlendi.
Güncel Ayvalık'ta sürpriz kutlama...

Emine Boyner, Ayvalık'ta dostları ve ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı.
Magazin Hattı “İlham Veren Kadın Liderler”...

3. HTLS – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde Dünya Kadınlar Günü’ne özel “İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi” gerçekleştirildi.

Güncel Gürsoylar'dan annelerine sürpriz!

İş insanları Ali ve Ömer Gürsoy, anneleri Ayşe Gürsoy'un yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladı.

Moda Fashion Week İstanbul sona erdi...

Moda tutkunlarını buluşturan Fashion Week Istanbul, muhteşem defilelerle son buldu.
Magazin Hattı Başarım Sensin'den öğrencilere yardım!

Başarım Sensin Derneği, üniversitede okuyan öğrencilerine burs sağlayabilmek için ramazan kolisi hazırladı.
Güncel Tatil dönüşü romantik yemek!

Genç iş insanı Allen Hakko ve oyuncu Merve Oflaz yaptıkları kayak tatilinden sonra İstanbul'da romantik akşam yemeğinde bir araya geldiler.
Magazin Hattı Sağlıklı etkinlik...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şükran Yıldız, yeni kliniğinin açılışını iş ve cemiyet hayatının katıldığı bir davetle gerçekleştirdi.
Güncel EPOS 7'den miniklere gezi!

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleri ve çocuklarla birlikte İstanbul'da gezi gerçekleştirdi.

Güncel Seminerde Keçili'ye sürpriz...

Yeni yaşına giren Nazlı Keçili'ye, moderatörlüğünü üstlendiği seminerde sürpriz yapıldı
Moda Kış davetlerinin kurtarıcısı paltolar...

Cemiyet hayatının modasever hanımları, davetlerde şık palto kombinleriyle ön plana çıktılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.