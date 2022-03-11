Davetler

Kadınlardan “Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar” söyleşisi!

Women Talks etkinlikleri, “Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar” söyleşisiyle kadın katılımcılarını özel etkinlikte ağırladı.

11 Mart 2022 Cuma
Kadınlardan “Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar” söyleşisi!

İstanbul’un kültür-sanat, gastronomi ve iyi yaşam alanı Fişekhane’de kadınlar günü kapsamında düzenlenen Women Talks etkinliği ilgi ile takip edildi. Girişimci kadınların iş hayatındaki başarısını desteklemek amacıyla kurulan Alaluxa’nın organizasyonuyla Fişekhane’de düzenlenen Women Talks etkinliklerinde, Kültürel Dönüşüm Derneği ve Epos7 Derneği Kurucu Başkanı Zafer Kozanoğlu ve Rıhtım Karaköy Lions Derneği Başkanı Dr.Öğretim Üyesi Hülya Kalyoncu’nun Alaluxa kurucusu Ayşegül Tuncer ile gerçekleştirdiği “Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar” söyleşisi ise beğeni ile izlenirken cemiyetten de çok sayıda isim etkinliğe katıldı. Söyleşide kadınların hayatın her alanında daha fazla yer aldığını ama hala önlerinde hala zorluklar olduğunu belirten konuşmacılar, kadınların sanat ve kültürel dönüşümün içinde daha fazla olması gerektiğini belirtti.

Onur AYDIN

Women Talks Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar Alaluxa Epos7 Derneği

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