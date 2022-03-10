Davetler

Moda ve sanat bir arada!

Sosyetenin tanınmış simaları, 8 kreatif sanatçının özgün eserleriyle oluşan moda ve sanat davetinde bir araya geldi.

10 Mart 2022 Perşembe
Moda ve sanat bir arada!

Vakko başarıları, hayal güçleri, fikir ve vizyonlarıyla dünyayı aydınlatan kadınlardan ilham alan deneyimlerle modayı sanatla buluşturdu. Kendi alanında ve sanatında özgün, 8 kreatif kadın sanatçının eserleri Nişantaşı, Zorlu ve Suadiye mağazalarında sergilendi. Sergi kapsamında; Dalya Anter Baruh, Ayşe Tanman, Defne Samman, Pınar Baklan, Beril Nur Denli, Gülsüm Üzel, Mine Ercan Karabeyoğlu ve Müge Eryılmaz’ın yaptığı çalışmalar misafirlerin dikkatini çekti. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko: "Sanattan sonsuz ilham alan bir marka olarak; tasarım, sanat ve el işçiliğine verdiğimiz büyük önemi mağazalarımızda yer verdiğimiz özel bir sergi ile birleştiriyoruz. Dünya Kadınlar Günü onuruna hazırladığımız özel seramik sanatı sergisi ile sekiz önemli sanatçının eserlerine yer veriyoruz. Bu özel koleksiyondaki eserler, genç ve köklü sanatçıların işlerini bir araya getirirken seramiğin ilham verici yolculuğuna ışık tutuyor ve sanatçıların hikayelerini ve kendine has yeteneklerini kutluyor" dedi.

Vakko sanat Cem Hakko

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