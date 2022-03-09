Kadınlara özel “Sanat Tarihinde Kadın” etkinliği!

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda sanat semineri, kültür gezileri ve özel davetlere ev sahipliği yapan Artkolik her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü çok özel bir organizasyonla kutladı. Nazlı Keçili moderatörlüğünde Buket Şakarcan’ın anlatımıyla gerçekleşen “Sanat Tarihinde Kadın” seminerine katılan konuklar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sanat dolu bir etkinlikle kutladılar. Antik Çağ’dan günümüze kadının sanata yansımaları ve etkilerinin anlatıldığı seminerde Artkolik misafirlerinden Deniz Öztarhan, Nina Lodrik gibi katılımcılar Şile’nin Ulupelit Köy’ünde bulunan Casa Lavanda Otel’in hazırladığı lezzetlerin tadını çıkardılar.

Hakan YAĞCI