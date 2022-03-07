İhracatın Güçlü Kadınları'na ödül!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri devam ederken Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından verilen, 'İhracatın Güçlü Kadını' ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen “İhracatın Güçlü Kadınları” ödül törenine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Emine Erdoğan, ihracat şampiyonu ilk 15 kuruluşun kadın yöneticilerine ödüllerini TİM Başkanı İsmail Gülle ile birlikte verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, törendeki konuşmasında “Toplumsal statüsü değişen ve güçlenen tek bir kadının bile, tüm dünya kadınlarının durumunun iyileşmesine kelebek etkisi yaptığını biliyoruz. Mesela, Türk kadının elde ettiği her başarı, kendi ülkemizdeki kadınlar için yol açıcı olduğu gibi, coğrafyamızdaki kadınları da olumlu etkiliyor” dedi.