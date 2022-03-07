Sürmeli'den 'Maskesiz Yüzler' sergisi...

Sema Güral Sürmeli’nin bedensiz kadın ve erkek yüzlerinin formlarından oluşan “Maskesiz Yüzler” sergisi, porselen maskeler aracılığıyla kadın ve erkek arasındaki eşitliği sanatseverlere aktarıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlam ve önemini de gözler önüne seren eserler ilk kez Kütahya’daki Türkiye’nin ilk porselen müzesi olma özelliğini taşıyan NG Müze’de sanat tutkunlarına kapılarını açtı. Sema Güral Sürmeli serginin açılış konuşmasında, porselen ve kadının benzerliğine dikkat çekerek, 'Porseleni ve kadını birbirine çok benzetiyorum. Hassaslığı, narinliği, sert ve güçlü duruşu ama buna rağmen bir o kadar kırılgan olabilmesi… Porseleni kırıldığı zaman yapıştırabilirsiniz ama hiçbir zaman eskisi gibi dayanıklı, şeffaf olmaz. Bu nedenle porselen kadınla çok örtüşen bir malzeme. Güç, sağlamlık, dayanıklılık, asalet, zarafet, hassaslık… Bunların hepsi bir arada olduğu zaman kıymetli. Güçlü kadınlar ve bu güçlü kadınların yanında her daim duran erkekler… Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz' dedi. Cemiyet hayatının tanınmış simaları anlamlı sergiye katılarak eserleri inceledi.

Onur AYDIN