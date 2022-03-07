Davetler

Sürmeli'den 'Maskesiz Yüzler' sergisi...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli’nin eserlerinin yer aldığı ‘’Maskesiz Yüzler’’ sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

07 Mart 2022 Pazartesi
Sürmeli'den 'Maskesiz Yüzler' sergisi...

Sema Güral Sürmeli’nin bedensiz kadın ve erkek yüzlerinin formlarından oluşan “Maskesiz Yüzler” sergisi, porselen maskeler aracılığıyla kadın ve erkek arasındaki eşitliği sanatseverlere aktarıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlam ve önemini de gözler önüne seren eserler ilk kez Kütahya’daki Türkiye’nin ilk porselen müzesi olma özelliğini taşıyan NG Müze’de sanat tutkunlarına kapılarını açtı. Sema Güral Sürmeli serginin açılış konuşmasında, porselen ve kadının benzerliğine dikkat çekerek, 'Porseleni ve kadını birbirine çok benzetiyorum. Hassaslığı, narinliği, sert ve güçlü duruşu ama buna rağmen bir o kadar kırılgan olabilmesi… Porseleni kırıldığı zaman yapıştırabilirsiniz ama hiçbir zaman eskisi gibi dayanıklı, şeffaf olmaz. Bu nedenle porselen kadınla çok örtüşen bir malzeme. Güç, sağlamlık, dayanıklılık, asalet, zarafet, hassaslık… Bunların hepsi bir arada olduğu zaman kıymetli. Güçlü kadınlar ve bu güçlü kadınların yanında her daim duran erkekler… Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz' dedi. Cemiyet hayatının tanınmış simaları anlamlı sergiye katılarak eserleri inceledi.

Onur AYDIN

Sema Güral Sürmeli Maskesiz Yüzler kütahya porselen NG Müze

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sürmeli'den 'Maskesiz Yüzler' sergisi...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli’nin eserlerinin yer aldığı ‘’Maskesiz Yüzler’’ sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
Davetler İhracatın Güçlü Kadınları'na ödül!

Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni’yle ihracat şampiyonu kuruluşların kadın yöneticilerini ödüllendirdi.

Caddeler Hanımların Bebek turu...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Zeynep Üstünel ve Hande Sezer Pekcan Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Şampiyonlara ödül gecesi!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2021 Gala Gecesi, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Güncel Sert'e hüzünlü veda...

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman iş insanı Ünsal Sert, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Davetler Sanatla kız öğrencilere destek!

Tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilerin yararına düzenlenen “Renkli Kanatlı Kızlar” resim sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
Güncel Talay'a sürpriz dolu kutlama...

Pınar Ayaydın Talay'a dostları yeni yaşı dolayısıyla süpriz bir kutlama organize etti
Davetler “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi...

Doğa ve insan arasındaki ilişkiyi Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen eserler aracılığıyla tekrar gündeme taşıyan “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi, İstanbul’da sanatseverlerle buluştu.
Magazin Hattı Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik

Cemiyet hayatının ünlü hanımları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen buluşmada bir araya geldiler.
Davetler Sanat tutkunlarına “Bad & Boujee” sergisi!

Pilevneli sanat galerisi, Alman sanatçı ikilisi Mehmet ve Kazım’ın Türkiye'deki ilk sergisi “Bad & Boujee” ev sahipliği yaptı.

Güncel İş dünyasının acı kaybı!

İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden iş insanı Ünsal Sert hayatını kaybetti.

Magazin Hattı "Sağlıklı Uzun Yaşam"ın sırları...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Uzun Yaşam" etkinliği, cemiyet hayatından ünlü hanımları ağırladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.