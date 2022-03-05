Davetler

Sanatla kız öğrencilere destek!

Tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilerin yararına düzenlenen “Renkli Kanatlı Kızlar” resim sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

05 Mart 2022 Cumartesi
Sanatla kız öğrencilere destek!

Pandemiden en çok etkilenen kesimlerden olan tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilerin yararına düzenlenen resim sergisi özel bir davetle gerçekleşti. “Renkli Kanatlı Kızlar” Sergisi, kadınların Covid-19 döneminde de üretmeye ve hayata değer katmaya devam ettiğine dikkat çekti. Sergi, Kadıköy Sanatçılar Derneği tarafından Academic Hospital doktor kadrosundan Prof. Dr. Sevgi Küllü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kadıköy Sanatçılar Derneği üyelerinin fırçalarından çıkan “Renkli Kanatlı Kızlar” Sergisi’nin açılışı, geniş bir katılımla gerçekleşirken serginin açılışına, kadın istihdamı ve eğitimi için yaptığı çalışmalarla bilinen Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da katıldı.

'GELECEĞİN KADIN HEKİMLERİNE KANAT OLACAK'

Sergiye destek veren Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da, açılışta yaptığı konuşmada, “Her zaman söylediğim gibi kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yapılan araştırmalar, pandeminin en çok kadınları olumsuz etkilediğini, neredeyse tükenme noktasına getirdiğini gösteriyor. Ama işte kadınlar bu olumsuzluklarda bile mücadele etmeye, üretmeye devam edebilme gücüne sahip. Bugün burada kadınlarımızın Covid-19 pandemisine rağmen resim yaparak üretmeye devam etmeleri ve bunları sergiye dönüştürmeleri de bunun bir kanıtı. Bu sergiye ev sahipliği yapmaktan, sergiden elde edilecek gelirin geleceğin kadın hekimlerine bağışlanacak olmasından ayrı bir gurur ve mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Hakan YAĞCI

Renkli Kanatlı Kızlar Academic Hospital sergi Zehra Neşe Kavak

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