Sanat tutkunlarına “Bad&Boujee” sergisi!

Pilevneli sanat galerisi, Alman sanatçı ikilisi Mehmet ve Kazım’ın Türkiye'deki ilk sergisi “Bad & Boujee” ev sahipliği yaptı. Sergi, Mehmet & Kazım'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisini sunarken aynı zamanda ressam ikilisinin çok yönlü sanatsal pratiğine bugüne kadarki en kapsamlı bakışı sunuyor. Her daim uyguladıkları tarzlarında, medya repertuarlarının yelpazesini yayarak geleneksel resim kavramını genişletiyor ve böylece izleyiciyi kırmızı ve beyaz dünyalarına adeta bir sahne yaratarak sürüklüyorlar. Yarattıkları dünya ikilinin kişilikleriyle ve biyografilerindeki sayısız benzerlikle yakın bir bağlantı kuruyor. İş ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı sergide sanat tutkunları eserleri inceledi.

Onur AYDIN