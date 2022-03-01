Kadın patronlar çalıştayda buluştu!

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komisyonu tarafından, KAGİDER’in ev sahipliğinde düzenlenen “21. Yüzyılda Kadınlar ve Başarıyı İnşa Etmek” çalıştayı farklı sektörlerin birincil temsilcileri niteliğindeki kadın patronların katılımıyla, gerçekleştirildi. UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ile UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi üyesi ve KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in açılış konuşmaları ile başlayan çalıştayda kadın işverenlerin uzun yıllardır süregelen tecrübe ve bilgi birikimleri, iki farklı oturumda ele alınıp değerlendirildi. Çalıştaya cemiyet hayatının ünlü simalarından Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu Kurucusu Nazlı Keçili gibi birçok isim katılım gösterdi.

Onur AYDIN