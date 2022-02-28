Davetler

Romantik gelinlikler podyumda tanıtıldı!

Ünlü tasarımcı Özlem Süer, bir araya geldikleri ÖZLEMSÜERWHITE X FSBOSPHORUS projesiyle yeni koleksiyonunu modaseverlere tanıttı.

28 Şubat 2022 Pazartesi
Romantik gelinlikler podyumda tanıtıldı!

Ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer ve Four Seasons Hotel Bosphorus bir araya geldikleri ÖZLEMSÜERWHITE X FSBOSPHORUS projesinde bir düğünün en zarif detaylarını gözler önüne serdi. Bosphorus Balo Salonunda, önceki akşam gerçekleşen bu özel buluşmada, bu sene gerçekleşecek romantik düğünlerin arkasındaki özenli hazırlıkların her aşamasını, gelin ve damat adaylarına, ailelere ve moda severlere sunarak yaratıcı fikirler verdi. Davete aralarında Jaklin Güner, İsmail Acar, Arzu Kunt, Elif Edes Tapan, Özlem Güsar Füsun Kuran'ın bulunduğu cemiyet, iş ve sanat dünyasından isimler yoğun ilgi gösterdi.

Tolga ASLAN

ÖZLEMSÜER gelinlik Moda defile

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