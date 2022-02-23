Güzelleştiren etkinlik!

Türkiye’de profesyonel kozmetik alanında markaların temsilciliğini gerçekleştiren İnanır Grup, yeni ürünü Doctor Babor’u önceki gün iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı bir davetle tanıttı. İnanır Grup ailesinin ev sahipliğinde düzenlenen davet Glens İstanbul’da gerçekleşti. Cilt problemine etkin çözümler sunan markayla tanışan davetliler ürünleri deneme imkanı da buldular. Seçkin konukları için şık bir atmosfer yaratan İnanır Grup, etkinlikte cilt bakımına dair önemli ipuçları da paylaştı.

Onur AYDIN