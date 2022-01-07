Sanatseverler davette buluştu!

Türkiye sanatına ve Türkiye’den sanatçılara görünürlük kazandırmak ve uluslararası sanat piyasalarında yer almaları için olanak sağlayan platform NFT Carny.io, Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenen davet ile koleksiyonerler ve yatırımcıları bir araya getirdi. ArtOn, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot, Sanatorium galerilerin katkılarıyla gerçekleşen sergide, hem galeriler tarafından temsil edilen sanatçılar hem de gelecek vaad eden bağımsız sanatçıların eserlerine yer verildi. Özel davete iş ve cemiyet hayatının sanatsever isimlerinden, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Banu Çarmıklı, Berrak Barut, Murat Pilevneli gibi simalar katıldı. Sanatçılar Halil Altındere, Ayşegül Altunay, Volkan Aslan, Ali Elmacı, Gökçe Erhan, Murat Germen, Esra Gülmen, Onur Gülfidan, Yonca Karakaş, Olcay Kuş, Mehmet & Kazım, Emre Namyeter, Hasan Pehlevan, M.K. Perker, Ahmet Rüstem, Özgür Saçan, Sergen Şehitoğlu, Ayşe Gül Süter, İrem Tok, Kağan Toros, Sencer Vardarman, Onur Mansız’ın da bulunduğu karma serginin açılışının gerçekleştiği özel gecede, sanatçıların Carny.io “The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection” başlıklı sergiside ilk defa izleyiciyle buluştu. Davetliler eserleri inceleyerek özel gecede sanatçılara destek oldu.

Hakan YAĞCI