Davetler

Sanatseverler davette buluştu!

Türkiye’nin ilk kürate edilmiş NFT platformu, koleksiyonerler ve sanatseverleri özel davette bir araya getirdi.

07 Ocak 2022 Cuma
Sanatseverler davette buluştu!

Türkiye sanatına ve Türkiye’den sanatçılara görünürlük kazandırmak ve uluslararası sanat piyasalarında yer almaları için olanak sağlayan platform NFT Carny.io, Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenen davet ile koleksiyonerler ve yatırımcıları bir araya getirdi. ArtOn, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot, Sanatorium galerilerin katkılarıyla gerçekleşen sergide, hem galeriler tarafından temsil edilen sanatçılar hem de gelecek vaad eden bağımsız sanatçıların eserlerine yer verildi. Özel davete iş ve cemiyet hayatının sanatsever isimlerinden, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Banu Çarmıklı, Berrak Barut, Murat Pilevneli gibi simalar katıldı. Sanatçılar Halil Altındere, Ayşegül Altunay, Volkan Aslan, Ali Elmacı, Gökçe Erhan, Murat Germen, Esra Gülmen, Onur Gülfidan, Yonca Karakaş, Olcay Kuş, Mehmet & Kazım, Emre Namyeter, Hasan Pehlevan, M.K. Perker, Ahmet Rüstem, Özgür Saçan, Sergen Şehitoğlu, Ayşe Gül Süter, İrem Tok, Kağan Toros, Sencer Vardarman, Onur Mansız’ın da bulunduğu karma serginin açılışının gerçekleştiği özel gecede, sanatçıların Carny.io “The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection” başlıklı sergiside ilk defa izleyiciyle buluştu. Davetliler eserleri inceleyerek özel gecede sanatçılara destek oldu.

Hakan YAĞCI


sanat NFT Carny.io koleksiyon The Future Begins Today

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sanatseverler davette buluştu!

Türkiye’nin ilk kürate edilmiş NFT platformu, koleksiyonerler ve sanatseverleri özel davette bir araya getirdi.
Caddeler Beylerin cadde turu...

İş insanı Ferit Şahenk, Faruk Süren ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semtlerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ht Life'ta bu hafta...
Caddeler Özilhan Nişantaşı'nda...

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.
Güncel Alaton'un sanat güncesi!

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, önceki gün Ovooart Genç Yetenek sergisini gezdi.
Güncel Boyner önderliğinde Erzurum turu...

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Ayşe Boyner, bu kez özel bir iş birliği için Erzurum'un yolunu tuttu
Güncel Yakın dostlar hasret giderdi!

Beyza Uyanoğlu ve yakın arkadaşı Yasemin Masis, bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
Güncel 'Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor'

İş insanı Kemal Gülman ile boşanma davası sonuçlanan Feryal Gülman, eski eşinin birlikteliği hakkında konuşarak,"Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor!" dedi.

Güncel Koçibey, kızıyla tatilde!

İş insanı Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan'la birlikte kayak tatiline çıktı.
Güncel Koç, koronavirüse yakalandı!

Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Güncel 'Hepimiz negatife döndük'

Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy koronavirüse yakalanıp negatife döndüklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Güncel 'Ablamları doğurmuşum'

Sosyetik güzel Derin Mermerci, ailesiyle akşam yemğinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.