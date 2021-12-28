Davetler

İş dünyası yeni yıl davetinde...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Feriye'de gerçekleştirilen özel yeni yıl davetinde bir araya geldi.

28 Aralık 2021 Salı
İş dünyası yeni yıl davetinde...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Feriye'de gerçekleştirilen yeni yıl davetinde bir araya geldi. Kült Feriye'de gerçekleştirilen ve Patronlar Okulu üyelerininde bulunduğu yeni yıl daveti renkli anlara sahne oldu. Patronlar Okulu kurucusu Sibel Kaya ev sahipliğindeki davete, iş ve cemiyet dünyasından Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Sedef Orman, iş insanı Nuri Develi gibi seçkin isimler katıldı. Gece Sibel Kaya'nın, üye ve iş insanı Sani Şener ile yaptığı söyleşi ile başladı. Sani Şener’e bu yılın onur ödülü Sibel Kaya tarafından verildi. Özel geceye katılamayan Patronlar Okulu üyeleri Hüsnü Özyeğin ve Murat Kolbaşı zoom üzerinden konuklarla yeni yıl dileklerini paylaştı.

Onur AYDIN

FERİYE Patronlar Okulu yılbaşı davet

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