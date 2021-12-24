Sofralar ödüllendi...

Porselen sektöründe yer alan Kütahya Porselen'in düzenlediği, İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması dün gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Yarışmada Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinde eğitim görenler ve bu fakültelerde eğitimini tamamlayan profesyoneller birlikte yarıştı. Kütahya Porselen’in tasarımcı ve tasarımcı adaylarına yönelik İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması’nın ödül töreni Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ev sahipliğinde gerçekleşti. Yarışmanın kazananlarına ödülleri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Esma Güral ve Gülsüm Güral tarafından verildi. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda konuğunda ağırlandığı törende Nafi Güral, Hediye Güral Gür, Yelda Güral, Gülden Güral, Sevim Güral ve Erol Güral da geceye katılan isimler arasında yer aldı.Yarışmada Türk Kahvesi Fincan Tasarımı Öğrenci Kategorisi’nde Pelin Özbalcı, Türk Kahvesi Fincan Tasarımı Profesyonel Kategorisi’nde Zehra Alan birinci olurken; Dekor Tasarımı Öğrenci Kategorisi’nde Ecem Atalay, Dekor Tasarımı Profesyonel Kategorisi’nde Muzaffer Filiz birinciliğe layık görüldü. Nur Sena Selek ise Rölyef Tasarımı Öğrenci Kategorisi Gülsüm Güral Özel Ödülü’nün sahibi oldu.