Işıltılı tasarımlara davet...

Türkiye’nin ilk ‘’designer fine jewelry’’ markası olan Kısmet by Milka, yeni yıla geri sayım heyecanını mağazasında davetlileriyle paylaştı. Etkinliğe özel sürprizlerle gerçekleşen davette, markanın yaratıcısı Milka Karaağaçlı İnce yeni Monsters Koleksiyonu’nu mücevher tutkunlarıyla buluşturdu. Yeni yıla özel tasarımlarıyla ön plana çıkan koleksiyona ait parçaların yanı sıra, davetliler etkinliğe özel uygulamalarını gerçekleştirerek eğlenceli anlar yaşadı. Dj performansıyla birlikte gerçekleşen davete cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Aslı Ekşioğlu, Ayşe San ve Seda Vardar da katıldı.