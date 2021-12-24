Davetler

Işıltılı tasarımlara davet...

Türkiye'nin takı ve mücevher markası, yeni koleksiyonunu cemiyet hayatının ünlü isimleriyle birlikte mağazasında tanıttı.

24 Aralık 2021 Cuma
Işıltılı tasarımlara davet...

Türkiye’nin ilk ‘’designer fine jewelry’’ markası olan Kısmet by Milka, yeni yıla geri sayım heyecanını mağazasında davetlileriyle paylaştı. Etkinliğe özel sürprizlerle gerçekleşen davette, markanın yaratıcısı Milka Karaağaçlı İnce yeni Monsters Koleksiyonu’nu mücevher tutkunlarıyla buluşturdu. Yeni yıla özel tasarımlarıyla ön plana çıkan koleksiyona ait parçaların yanı sıra, davetliler etkinliğe özel uygulamalarını gerçekleştirerek eğlenceli anlar yaşadı. Dj performansıyla birlikte gerçekleşen davete cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Aslı Ekşioğlu, Ayşe San ve Seda Vardar da katıldı.

takı mücevher tasarım koleksiyon

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sofralar ödüllendi...

Tasarımcı ve tasarımcı adaylarının sofra dekorasyonlarıyla yarıştığı, İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması’nın kazananları dün gece gerçekleştirelen törenle sahiplerini buldu.
Güncel Koçibey'den yılbaşı dekorasyonu!

İç mimar Alara Koçibey evinde yaptığı yeni yıl hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Davetler Işıltılı tasarımlara davet...

Türkiye'nin takı ve mücevher markası, yeni koleksiyonunu cemiyet hayatının ünlü isimleriyle birlikte mağazasında tanıttı.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ht Life'ta bu hafta...
Magazin Hattı Moda Akademisi mezunlarını verdi!

Uluslararası Moda Akademisi öğrencileri Nakkaştepe Moda Merkezi’nde düzenlenen özel bir tören ile mezun oldu.
Güncel Yılbaşında kim nerede?

2022'yi tatil merkezlerinde ve evlerinde sevdikleriyle karşılamaya hazırlanan iş ve sosyete dünyasından ünlü isimler, yılbaşı planlarını yaparak şimdiden bavullarını hazırlamaya koyuldu.
Güncel Yeni yıla sağlıklı yaşam daveti!

Cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simaları Prof. Dr. Berrin Pehlivan’ın, kliniğinde verdiği yeni yıl davetinde bir araya geldi.
Güncel Kaan'a 5. yaş kutlaması!

İş adamı Hikmet Albayrak ve eşi Alpin Albayrak oğullarının doğum gününü kutladı.
Magazin Hattı Şık takılara tanıtım!

Cemiyet hayatının ünlü simaları mücevher sektörünün öncü markasının düzenelediği etkinlikte yeni tasarımları inceledi.
Magazin Hattı İkizlere süpriz doğum günü...

Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin, ikiz çocukları Esra Mira ve Efe Mizra için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Güncel Yılbaşına özel etkinlik!

Sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin bir araya geldiği yılbaşı etkinliği renkli davetle gerçekleşti.
Magazin Hattı İş insanları davette buluştu!

İş dünyasının tanınmış simaları dün gece düzenlenen davette bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.