Sosyete gala gecesinde...

Cemiyet hayatın ünlü isimleri yeni yıl temalı gala gecesinde bir araya geldi. Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleştirdiği yeni yıl öncesi balo etkinliğiyle misafirlerini ağırladı. Four Seasons İstanbul Otelleri Genel Müdürü Tarek Mourad’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen davette sosyetenin ünlü hanımları şıklıklarıyla ön plana çıktı. Aralarında Alara Koçibey, Ali-Rabia Güreli, Elif Dürüst, Dilek Hanif ve Leyla Alaton’un yer aldığı gecede deniz ürünleri ağırlıklı menü misafirlere ikram edildi. 2021'ye veda edeceğimiz 2022'ye merhaba diyeceğimiz bu yılın son haftasında ardı ardına düzünlenen yılbaşı davetlerini sonuncusunu Falcomeri ve Alem Dergisi'nin ortak iş birliğiyle gerçekleştirildi.