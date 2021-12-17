Yeni koleksiyona yılbaşı daveti...

Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları’nın sahibi olduğu markaları Deepsix, yeni koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı. Şık bir yılbaşı davetiyle yeni koleksiyonlarını misafirlerinin beğenisine sunan Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları 2022 koleksiyonuyla büyük beğeni topladı. Bahar Şer: “Yeni koleksiyonda hem günlük hem de yılbaşı gibi özel günlerde giyilebilecek jean’ler tasarladık. Hayatımızın her anında giyebileceğimiz şıklığımızı tamamlayan jean’leri üretiyoruz. Jean benim için de vazgeçilmez bir parça. O yüzden de bu markayı yarattık. Bugün de yepyeni koleksiyonumuzu tanıtmanın sevincini yaşıyoruz” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. İş, cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda ismin katıldığı davetliler arasında Beyza Uyanoğlu, Ozan Şer de vardı.

Onur AYDIN