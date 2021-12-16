Lezzet dolu davet...

Beşiktaş’taki Boğaz’a nazır konumunda, Asya ve Türk Misafirperverliği’nin mükemmel birleşimini sunan Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un ödüllü imza restoranı Shang Palace, kapılarını yeniden açtı. Tarifleri yüzyıllara dayanan zengin Çin ve Kanton Mutfağı’nı modern yorumlarla sunan mekan, özel sunumları, imza lezzetleri ve göz alıcı ambiyansıyla misafirleriyle yeniden buluştu. Açılışa özel düzenlenen davet, ev sahipleri Tanrıverdi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tanrıverdi ve eşi Ayten Tanrıverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Tanrıverdi ve eşi Meral Tanrıverdi, Shangri-La Bosphorus, Istanbul Genel Müdürü TJ Joulak, Banu-Aykut Tarakçıoğlu, Saffet-Özlem Ulusoy, İsmet-Nur Öztanık'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Hakan YAĞCI