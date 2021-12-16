Pargari'den yeni kitap!

Hollywood yıldızlarının evlerini ve ofislerini tasarlayan Sir Parviz Pargari, yeni kitap ve tasarımlara imza atmak için Türkiye’ye geldi. İnsan hayatının iyileştirilmesine yaptığı katkıları ve uluslararası başarıları nedeniyle "Rizal Şövalye" ünvanına layık görülerek "Sir" olan, akademisyen ve iç mimar Sir Parviz Pargari, Türkiye’de de okuyucusuyla buluşan yeni kitabı için Destek Yayınevi’yle birlikte Maçka Kempinski Residence’daki Ghanbari Design Showroom’da bir imza günü düzenledi. Sir Parviz Pargari, Sinem Yıldırım’ın ev sahipliği yaptığı imza gününe Sarp-Eda Evliyagil ve Elif Edes Tapan'da katıldı. Şef Ayberk Çınar’ın hazırladığı özel tadlar eşliğinde DJ Mertcan’ın performansı ile lezzet ve eğlencenin buluştuğu imza günü dans ile devam etti.

Onur AYDIN