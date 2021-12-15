Davetler

Kansersiz Yaşam Derneği'nden anlamlı proje!

“Yeni yılda bir çocuğun hayatına dokunun” sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan yılbaşı ağacı sosyal sorumluluk projesi düzenlenen bir davet ile tanıtıldı.

15 Aralık 2021 Çarşamba
Kansersiz Yaşam Derneği'nden anlamlı proje!

Kansersiz Yaşam Derneği'nin “Yeni yılda bir çocuğun hayatına dokunun” sloganıyla hazırlanan yılbaşı ağacı sosyal sorumluluk projesi düzenlenen bir davet ile tanıtıldı. Fairmont Quasar Istanbul, Kansersiz Yaşam Derneği ile gerçekleştirdiği, yılbaşı ağacı projesiyle kanser hastası çocukların tedavilerine ve yeni yıl dileklerinin gerçeğe dönüşmesine katkıda bulundu. Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz, Fairmont Quasar Istanbul Genel Müdürü Nicolas Kipper ev sahipliğinde düzenlenen davete katılan misafirler bu anlamlı proje için bağışta bulundu. Kanser hastası çocukların yaşamlarına can suyu olmak ve unutamayacakları bir yılbaşı yaşatmak için hayata geçirilen proje kapsamında ziyaretçiler lobideki yılbaşı ağacında yer alan kare kodunu okutarak diledikleri miktarda bağışta bulundu.

Kansersiz Yaşam Derneği yılbaşı sosyal sorumluluk

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