Davetler

İstanbul'da özel sergi...

Resim ve şiir üzerine yoğunlaşan İstanbullu sanatçı Çağla Saydağ Karter, yeni sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

15 Aralık 2021 Çarşamba
İstanbul'da özel sergi...

İlk kişisel sergisi Dubai’de gerçekleşen resim ve şiir üzerine yoğunlaşan İstanbul’lu sanatçı Çağla Saydağ Karter, 'Ruhun Derinliklerine Yolculuk' sergisiyle Bomonti'de sanatseverlere kapılarını açtı. Resimlerinin ilhamını duygulardan alan sanatçı hissettiği tüm duyguları: hüznü, zayıflıklarını, mutluluğu, aşkı ve öfkeyi renkler ve soyut formlar aracılığıyla eserlerine yansıttı. Karter'in özel sergisine Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve Çiğdem Simavi'de katıldı. Uzun yıllar yurtdışında yaşayan Karter, Türkiye, Amerika, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde çeşitli atölyelerde eğitmenlerle çalıştı. 2020'de Dubai Lotus Güzel Sanatlar Akademisi’nde Soyut Sanat diplomasını almış ve Dijital sanat eğitimlerini tamamlamıştır.

Onur AYDIN

Çağla Saydağ Karter sergi sanat Bomonti

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