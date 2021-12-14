İyilik dolu yılbaşı festivali!

Yılın en renkli ve keyifli alışveriş festivali olan Christmas Fest, Jade & Brands organizasyonuyla eğlence dolu gerçekleşti. Zorlu PSM'de gerçekleştirilen Christmas Fest'e cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim katılarak yeni yıl alışverişi yaptılar. Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğindeki Christmas Fest, farklı sektördeki girişimcileri kitlelerle buluşturarak markalarını ve tasarımlarını tanıtma imkanı sundu. Roberto Bravo’nun katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, renkli şovlarla da eğlence dolu 4 güne imza attı. TOÇEV yararına gerçekleşen etkinlikte DJ Doğuş Çabakçor ve Elif Şafak dj kabinine geçerek yılbaşı ruhunu yansıtan şarkılarla ziyaretçileri doyasıya eğlendirdi. TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, yeni kitabının imza gününü ilk olarak Christmas Fest’te yaptı. Christmas Fest’e katılan ünlü isimler arasında; Reyhan İpekel, Burcu Şendir, Öznur Yakın, Meral Yazıcı, Etel Baler, Ebru Akel vardı.