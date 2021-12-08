Davetler

Boğaz'da ‘Artspective’ etkinliği...

İkincisi gerçekleşen ‘Artspective’ sanat etkinliği cemiyet dünyasının önemli isimlerini ağırladı.

08 Aralık 2021 Çarşamba
Boğaz'da ‘Artspective’ etkinliği...

Sanatla Randevu ve Conrad Istanbul Bosphorus'un ev sahipliğinde ikincisi gerçekleşen ‘Artspective’ adlı etkinliği cemiyet dünyasının önemli isimlerinden Berrin Zorlu, Berna Çebi, Bestte Yurttaş, Ferah Diba Yağan (Conrad İş Geliştirme Direktörü) katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus Lounge’ta gerçekleşti. Prof. Dr. Marcus Graf’ın anlatımıyla ‘Türkiye’de Çağdaş Sanat’’ konulu buluşmada, misafirler Türkiye’deki çağdaş sanatçıların farklı teknikleri, bakış açıları ve yaklaşımları hakkında bilgi edindiler ve çağdaş sanatla ilgili konuları tartıştılar.

Onur AYDIN

Artspective sanat Türkiye’de Çağdaş Sanat Prof. Dr. Marcus Graf

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Boğaz'da ‘Artspective’ etkinliği...

İkincisi gerçekleşen ‘Artspective’ sanat etkinliği cemiyet dünyasının önemli isimlerini ağırladı.
Magazin Hattı Özel eserlerle kapılarını açtı!

Sanat için yepyeni bir yaşam alanı sunan Hazal Özkan Art Gallery, etkileyici bir karma sergi ile kapılarını açtı.

Davetler Sağlıklı yaşam için bir arada...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri uluslararası sağlık sektöründe hizmet veren hastanenin İstanbul'daki özel açılışında bir araya geldi.
Güncel Ukrayna'dan Güral'a Fahri Konsolosluk!

NG Kütahya Seramik Porselen'in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Erkan Güral Fahri Konsolos oldu.

Magazin Hattı Parti koleksiyonuna renkli tanıtım!

Uluslararası tekstil markası yenilikçi kumaşlar ve çığır açan materyaller parti koleksiyonunu tanıttı.
Davetler “Kanatlarımda İstanbul” koleksiyonu tanıtıldı...

“Kanatlarımda İstanbul” kitabından ilham alan Karaca, tasarladığı kahve fincanını cemiyet hayatının ünlü isimlerininde katıldığı etkinlikte tanıttı.

Davetler En Quality Yılbaşı Daveti...

''Quality Of Magazine Yeni Yıl Daveti'', iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi
Güncel Alkoçlar'a dostlarından sürpriz kutlama!

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, yeni yaşını dostlarının yaptığı sürprizle yeniden kutladı.
Davetler Yeni yıla özel davet!

Cemiyet hayatının ünlü simaları, yeni seneye özel düzenlenen davette bir araya geldi.
Davetler TOG'a sanatla destek!

Toplum Gönüllüleri Vakfı düzenlediği, 'Art Sunday' etkinliğiyle genç toplum gönüllülerine sanat eserleriyle destek oldu.
Caddeler Boğaz'da enerji topladılar...

İş insanı Hüsnü Güreli ve eşi Asuman Güreli hafta sonunu Bebek'te spor yaparak değerlendirdi.
Magazin Hattı Alışveriş festivaline yoğun ilgi!

Otizmli çocuklar yararına bu yıl 14. defa düzenlenen Tohum Otizm Vakfı ve Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği yoğun ilgi gördü.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.