Boğaz'da ‘Artspective’ etkinliği...

Sanatla Randevu ve Conrad Istanbul Bosphorus'un ev sahipliğinde ikincisi gerçekleşen ‘Artspective’ adlı etkinliği cemiyet dünyasının önemli isimlerinden Berrin Zorlu, Berna Çebi, Bestte Yurttaş, Ferah Diba Yağan (Conrad İş Geliştirme Direktörü) katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus Lounge’ta gerçekleşti. Prof. Dr. Marcus Graf’ın anlatımıyla ‘Türkiye’de Çağdaş Sanat’’ konulu buluşmada, misafirler Türkiye’deki çağdaş sanatçıların farklı teknikleri, bakış açıları ve yaklaşımları hakkında bilgi edindiler ve çağdaş sanatla ilgili konuları tartıştılar.

Onur AYDIN