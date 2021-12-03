Özel koleksiyona davet...

Kütahya Porselen, Hande Kazanova iş birliğiyle çok özel bir koleksiyona imzasını attı. Cosmic Love koleksiyonu, kraliyet yıldızlarından ay döngüsüne gökyüzünün enerjisini kupa, dekoratif obje ve tabaklardan oluştu. ’Herkes kendi hayatının parlayan bir yıldızıdır’ mottosuyla tasarlanan yeni koleksiyon Pera Palace Hotel’de gerçekleşen lansman ile tanıtıldı. Özel davete Nilüfer Bulut, Ahu Orakçıoğlu ve Güral Ailesinden birçok kişi katıldı. Cosmic Love koleksiyonunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Sema Güral Sürmeli koleksiyonla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Gücünü tasarım ve inovasyondan alan bir marka olarak yeni nesil koleksiyonlarımıza bir yenisini ekledik. Hande Kazanova ve tasarım ekibimizin ortak çalışmalarıyla çok içimize sinen bir koleksiyon ortaya çıktı. Markaların iş birlikleri eğer birbirlerine güç veriyorsa önemlidir. Aksi takdirde sadece bir koleksiyon çıkartmış olursunuz. Biz bu koleksiyonla gökyüzünde yaşanan enerjiyi evlere taşımak istedik.Hepimiz birer yıldızız. Umarım koleksiyonumuz size de aynı heyecanı verir. Yıldızınız her daim parlasın ve hepimiz birbirimizin yıldızından ışık alalım, güç alalım.”

Onur AYDIN