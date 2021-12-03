Davetler

Özel koleksiyona davet...

Kütahya Porselen ’Herkes kendi hayatının parlayan bir yıldızıdır’ mottosuyla tasarlanan yeni koleksiyonunu, özel bir davetle tanıttı.

03 Aralık 2021 Cuma
Özel koleksiyona davet...

Kütahya Porselen, Hande Kazanova iş birliğiyle çok özel bir koleksiyona imzasını attı. Cosmic Love koleksiyonu, kraliyet yıldızlarından ay döngüsüne gökyüzünün enerjisini kupa, dekoratif obje ve tabaklardan oluştu. ’Herkes kendi hayatının parlayan bir yıldızıdır’ mottosuyla tasarlanan yeni koleksiyon Pera Palace Hotel’de gerçekleşen lansman ile tanıtıldı. Özel davete Nilüfer Bulut, Ahu Orakçıoğlu ve Güral Ailesinden birçok kişi katıldı. Cosmic Love koleksiyonunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Sema Güral Sürmeli koleksiyonla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Gücünü tasarım ve inovasyondan alan bir marka olarak yeni nesil koleksiyonlarımıza bir yenisini ekledik. Hande Kazanova ve tasarım ekibimizin ortak çalışmalarıyla çok içimize sinen bir koleksiyon ortaya çıktı. Markaların iş birlikleri eğer birbirlerine güç veriyorsa önemlidir. Aksi takdirde sadece bir koleksiyon çıkartmış olursunuz. Biz bu koleksiyonla gökyüzünde yaşanan enerjiyi evlere taşımak istedik.Hepimiz birer yıldızız. Umarım koleksiyonumuz size de aynı heyecanı verir. Yıldızınız her daim parlasın ve hepimiz birbirimizin yıldızından ışık alalım, güç alalım.”

Onur AYDIN

güral kütahyaporselen koleksiyon Sema Güral Sürmeli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Özel koleksiyona davet...

Kütahya Porselen ’Herkes kendi hayatının parlayan bir yıldızıdır’ mottosuyla tasarlanan yeni koleksiyonunu, özel bir davetle tanıttı.

Davetler Sosyete yılbaşı etkinliğinde buluştu!

Özel tasarımları çatısı altında buluşturan ünlü marka kurucuları Duygu ve Sanem İçil’in ev sahipliğinde yılbaşı daveti düzenledi.
Güncel 'En büyük lüksüm eşim ve çocuklarım'

İş hayatında yaptığı mücevher tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren Lion Diamond mücevher markasının sahibi iş insanı Öznur yakın, kadınların vazgeçilmezi olan mücevher tasarımlarından, özel koleksiyonlarından iş ve özel yaşamına dair her şeyi HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'e anlattı.

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ht Life'ta bu hafta...
Davetler Tohum Otizm alışveriş festivali başladı!

Otizmli çocuklar yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören “Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali” etkinliği başladı.
Söyleşi 'En büyük lüksüm eşim ve çocuklarım'

Markasını kişiye özel tasarımlarıyla mücevher sektörünün öncü markalarından biri haline getiren iş kadını Öznur Yakın, HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet’in sorularını cevapladı…

Davetler Sanat tutkunlarına 'İstanbul Hikayeleri' sergisi!

Ron’s Art küratörlüğünde düzenlenen 'İstanbul Hikayeleri' sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
Magazin Hattı Işık'tan 'Dünden Bugüne İstanbul'

Son dönemin önemli ressamlarından Kenan Işık ‘Her Dem İstanbul’ sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
Davetler Sağlıklı yaşam için bir arada...

Spa sektöründe hizmet veren bakım merkezi, 13. şubesini cemiyet hayatından ünlü isimlerininde katılımıyla açtı.
Jet Set İngiliz Moda Ödülleri'nde şıklık yarışı!

İngiliz Moda Ödülleri, Billy Porter'ın ev sahipliğinde Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu.

Güncel "Venedik'ten kareler"

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi tatil için Venedik'e gitti.
Güncel Kamhi'den yılbaşı hediyesi önerisi!

Soyut resimleri ile ulaşılabilir sanatın temsilcilerinden biri olan Yasemin Kamhi, yeni yıl için hediye arayışında olanlara “tablo” tavsiyesinde bulundu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.