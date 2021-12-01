Sağlıklı yaşam için bir arada...

SPA sektöründe 20 yıldan fazla süredir hizmet veren Sanitas SPA & Welness, 13. şubesini Kemer Country Club'ta açtı. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Projehane Yöneticisi Bilge Kuru, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel’in yanı sıra Suzan Toplusoy, Öznur Yakın, Hülya Kalyoncu, Şükran Güzeliş katıldı. Kadınların ekonomiye katkısının artacağını belirten Projehane Yöneticisi Bilge Kuru, "Burada ev sahipliğinde bulunuyoruz. Kadın girişimcileri destekleyici projelere tam destek veriyoruz. Sanatçı dostlarımız da bize desteklerini gösterdiler, yalnız bırakmadılar. Bir iş kadınının açtığı merkezde bulunuyoruz ve gurur duyuyoruz" diye konuştu. Kadın girişimcilerin önemine dikkat çeken Pervin Ersoy ise "Çok güzel bir merkezin açılışındayız. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir ayrı kalmıştık. Buraya gelen katılımcılarında aşılarının tam olmasıyla rahat bir buluşma ve etkinlik düzenleme şansımız oldu. Kadın girişimcilerin bir arada olmasından mutluluk duyuyorum" dedi.

Onur AYDIN