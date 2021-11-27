Davetler

Kumaş tasarımları 15. İTHİB'de yarıştı!

Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası tasarım yarışması 15. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, özel davetlilerin katılımı ile kutlandı.

27 Kasım 2021 Cumartesi
Kumaş tasarımları 15. İTHİB'de yarıştı!

Türk tekstil sektörünün tasarım algısının yukarı taşınması, genç yeteneklerin sektöre kazandırılması ve ihracata farklı bir değer katılabilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül gecesinde finale kalan 11 finalist ,ünlü tasarımcı Tuvana Büyükçınar’ın mentörlüğünde hazırladıkları tasarımlarını sergiledi. Sunuculuğunu Çağla Şikel’in yaptığı yarışmanın jüri kurulunda, Fatih Bilici’nin başkanlığında, tasarımcı Cihan Nacar, Özlem Süer, Büşra Orakçıoğlu, Yasemin Taciroğlu, Siren Ertan, Fidan Şimşek, Ece Ege, Nihan Peker’in yanı sıra Nur Bilen Yavuzer, Pascaline Wilhelm , Cerruti satış direktörü Marco Martini ve iş dünyasından kişiler yer aldı. Gecenin ev sahibi olan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz , yarışmayı, sektörün, tasarıma ve tasarımcıya verdiği önemi ve değeri ortaya koyan bir kanıt olarak nitelendirdiklerini vurguladı. 15. senesinde ‘ Farkında Ol’ sloganı ile sürdürülebilirliğin tekstil sektöründeki önemine dikkat çekildiği yarışmada yarışmacılar doğadan ve tarihimizden ilham aldıkları tasarımlarını ünlü modellerin de taşıdığı bir defile ile sergiledi. Birincilik Özlem Akgül’ün olurken Özlem Daylan Bozoğlan ikinci, Pelin Su Karasu ise üçüncü oldu. Cemiyet , iş dünyasından Olgun-Berrin Zorlu, Nejdet-Emel Ayaydın, Hande Sezer-Levent Pekcan ve basın mensuplarının ilgi ile takip ettiği gecenin finalinde sanatçı Sertab Erener sevilen şarkıları ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

15. İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması İTHİB tasarım Moda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Kumaş tasarımları 15. İTHİB'de yarıştı!

Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası tasarım yarışması 15. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, özel davetlilerin katılımı ile kutlandı.

Caddeler Boğaz'da sabah sporu!

İş insanı Osman Çarmıklı, sabahın erken saatlerinde Boğaz'a karşı form tuttu.
Güncel Talia 1 yaşında!

Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın doğum gününü kutladı.
Davetler 50. yıl Fazıl Say ile kutlandı!

İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, iş hayatındaki 50. yılını dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın konseri ile kutladı.
Davetler Başarım Sensin Derneği’nden özel sergi...

Başarım Sensin Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Ağaçlar Toprağın Göğe Yazdığı Şiirlerdir” isimli fotoğraf sergisi cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla kapılarını açtı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyona kutlama!

Dünyaca ünlü marka PRADA, İstanbul'daki mağazasında gerçekleştirdiği davetle, yeni koleksiyonunu kutladı.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

HT Kulüp'te bu hafta...
Caddeler Bebek ziyaretçileri...

Arzu Komili Baştaş ve Maide Kurttepeli önceki gün soluğu Bebek caddelerinde aldı.
Güncel Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Kapadokya'da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Kapadokya ile devam ediyor.
Jet Set Lopez'den gelinlikli şov!

Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile aşk yaşayan şarkıcı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri'nde sahnede giydiği gelinliğe benzeyen elbisesiyle damgasını vurdu.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ht Life'ta bu hafta...
Magazin Hattı Modaseverleri buluşturan davet...

Yasemin Öğün, Love My Body ile devam eden işbirliği “Moda Tutkusu x Love My Body” yeni koleksiyonu moda severlerle buluştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.