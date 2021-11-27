Kumaş tasarımları 15. İTHİB'de yarıştı!

Türk tekstil sektörünün tasarım algısının yukarı taşınması, genç yeteneklerin sektöre kazandırılması ve ihracata farklı bir değer katılabilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül gecesinde finale kalan 11 finalist ,ünlü tasarımcı Tuvana Büyükçınar’ın mentörlüğünde hazırladıkları tasarımlarını sergiledi. Sunuculuğunu Çağla Şikel’in yaptığı yarışmanın jüri kurulunda, Fatih Bilici’nin başkanlığında, tasarımcı Cihan Nacar, Özlem Süer, Büşra Orakçıoğlu, Yasemin Taciroğlu, Siren Ertan, Fidan Şimşek, Ece Ege, Nihan Peker’in yanı sıra Nur Bilen Yavuzer, Pascaline Wilhelm , Cerruti satış direktörü Marco Martini ve iş dünyasından kişiler yer aldı. Gecenin ev sahibi olan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz , yarışmayı, sektörün, tasarıma ve tasarımcıya verdiği önemi ve değeri ortaya koyan bir kanıt olarak nitelendirdiklerini vurguladı. 15. senesinde ‘ Farkında Ol’ sloganı ile sürdürülebilirliğin tekstil sektöründeki önemine dikkat çekildiği yarışmada yarışmacılar doğadan ve tarihimizden ilham aldıkları tasarımlarını ünlü modellerin de taşıdığı bir defile ile sergiledi. Birincilik Özlem Akgül’ün olurken Özlem Daylan Bozoğlan ikinci, Pelin Su Karasu ise üçüncü oldu. Cemiyet , iş dünyasından Olgun-Berrin Zorlu, Nejdet-Emel Ayaydın, Hande Sezer-Levent Pekcan ve basın mensuplarının ilgi ile takip ettiği gecenin finalinde sanatçı Sertab Erener sevilen şarkıları ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.