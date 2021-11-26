Davetler

50. yıl Fazıl Say ile kutlandı!

İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, iş hayatındaki 50. yılını dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın konseri ile kutladı.

26 Kasım 2021 Cuma
50. yıl Fazıl Say ile kutlandı!

İstanbul Okan Üniversitesi dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı ağırladı. İki yıl önce, üniversitenin 20’nci yılında sahneye çıkan Say bu kez Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan’ın iş yaşamındaki 50. yılı için konser verdi. Gerçekleşen etkinlik, Bekir Okan'ın hayatını anlatan belgesel gösterimi ile başladı. Fazıl Say’ın Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği piyano resitaline Bekir Okan’ın iş dünyasından arkadaşları, üniversitenin öğrencileri ve çalışanları katıldı. Gecede yer alan isimler arasında iş dünyasının tanınmış simalarından iş insanı Tuncay Özilhan, Fikret Öztürk, Zehra Neşe Kavak da vardı.

Onur AYDIN

ı Bekir Okan İstanbul Okan Üniversitesi Fazıl Say 50. yıl

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