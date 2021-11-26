Başarım Sensin Derneği’nden özel sergi...

Başarım Sensin Derneği, yangınlarda zarar görmüş ailelerin üniversitede okuyan çocuklarının eğitimine vereceği burslarla destek olmaya devam ediyor. Öğrencilerin eğitim fonuna aktarılmak üzere Bodrum’da gerçekleşen fotoğraf sergisinin ikinci ayağı dün Pera Palace Hotel’de düzenlendi. Dernek Başkanı Şule Argüder, projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan

fotoğraf sanatçısı Ece Çakıroğlu’na teşekkür çiçeği ve desteklerinden dolayı dernek üyesi Yeşim Alemdar Manav’a teşekkür plaketi verdi. Dernek Başkanı Şule Argüder, Figen Kıral, Özge Sander, Sibel Kerimoğlu, Öznur Yakın ve Zeynep Germen gibi cemiyet hayatının tanınmış isimleri, sergide sunulan resimleri satın alarak bu anlamlı projeye destek verdiler.

Onur AYDIN