Davetler

İş kadınları buluştu!

Türkiye’nin önde gelen iş kadınları, Fiolas’ın kurucusu Fulya Gündoğdu’nun İstanbul’da gerçekleşen davetinde buluştu.

17 Kasım 2021 Çarşamba
İş kadınları buluştu!

Kadın istihdamına verdiği önemle öne çıkan Gündoğdu, Galataport İstanbul ve Mandarin Oriental Istanbul’da ilk mağazalarını açmanın mutluluğunu da dostlarıyla paylaştı. Türkiye’nin önde gelen iş kadınları, Fulya Gündoğdu’nun Mandarin Oriental Istanbul’da gerçekleşen özel davetinde buluştu. Davete katılan isimler arasında; Pınar Hotiç, Deniz Ülke Arıboğan, KAGiDER Başkanı Emine Erdem gibi iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri göze çarptı. Yelda İpekli moderatörlüğünde Fulya Gündoğdu ile gerçekleşen söyleşide marka serüveni ve yapılan yenilikler anlatıldı.

Fulya Gündoğdu Pınar Hotiç

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