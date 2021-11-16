Davetler

Modaseverleri buluşturan davet...

Valentino ACT Sonbahar/Kış 2021-22 Koleksiyonu'ndan ilham alan “Kendin olmak radikal bir eylemdir” temalı özel bir panel gerçekleştirildi.

16 Kasım 2021 Salı
Modaseverleri buluşturan davet...

Carolina Gaiani ve Elif Çapçı ev sahipliğindeki davette, Valentino ACT Sonbahar/Kış 2021-22 Koleksiyonu'ndan ilham alan “Kendin olmak radikal bir eylemdir” temalı özel bir panel gerçekleştirildi. Valentino ACT Koleksiyonu, benzer duygu ve değerlere dayalı bir topluluk yaratmak için kalıplardan ve sınırlardan kaçınan yeni neslin kapsayıcı ve özgür kimliğinin önemini ortaya koyuyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, farklı alanlardaki başarılarıyla ilham veren üç kadın; multi disipliner sanatçı Joana Kohen ve milli voleybolcu Hande Baladın, kişisel keşif yolculuklarını davetlilerle paylaştı. Katılımcıların bireyselliklerini ortaya koyarak kadınlara cesaret ve esin verdiği paneldeki diyaloglar, yaratıcı sohbetler başlatabilecek, kişiyi iç dünyasını keşfe iten düşündürücü soruları temel aldı. Bu özel etkinliğe dünyaca ünlü influencer Leonie Hanne’ın yanı sıra moda dünyasından aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

Massimo Gaiani Carolina Gaiani Venedik Sarayı

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