Davetler

'Korkut Ata Türk Dünyası' Ödülleri sahiplerini buldu

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni, Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen ve 13 ülkeden 42 filmin yarıştığı festivalde dereceye girenlere ödülleri verildi.

13 Kasım 2021 Cumartesi
'Korkut Ata Türk Dünyası' Ödülleri sahiplerini buldu

Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi’nde Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni düzenlendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen festival yoğun ilgi gördü. Ödül töreni öncesi ortak bildirinin imza töreni yapıldı. İmza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azebaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov katıldı. Gecede Türk sinema ve dizi dünyasının ünlü oyuncuları, Türk dünyasından meslektaşlarıyla bir araya geldi.Festival kapsamında düzenlenen açılış resepsiyonu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz’ın yanı sıra önemli yapımcılar ve ünlü oyuncular ile iş ve cemiyet dünyasından Feryal Gülman,Monik İpekel, Beyza Uyanoğlu gibi isimlerin yoğun bir katılımıyla gerçekleşti. 'Türk Dünyası Kültürüne Katkı’ ödülü Bakü Medya Merkezi Başkanı Arzu Aliyeva’ya sunuldu. Aliyeva’ya ödülü, Bakan Ersoy ve festivalin açılışı filmi Tomris’in başrol oyuncusu Almira Tursyn verdi.

Hakan YAĞCI

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Davetler 'Korkut Ata Türk Dünyası' Ödülleri sahiplerini buldu

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