Davetler

Erkan'ın 60 yılına tanıklık ettiler...

Joan Kim Erkan’ın Türkiye’deki 60 yıllık yaşamını konu alan ‘Kim Bu/Lady Who’ kitap lansmanı düzenlendi. İş dünyasından ünlü isimler, lansmanda bir araya geldi

09 Kasım 2021 Salı
Erkan'ın 60 yılına tanıklık ettiler...

Türkiye’de geçirdiği altmış yılını kaleme alan Joan Kim Erkan’ın ‘Kim Bu/Lady Who’ adlı kitabının lansmanı, Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de gerçekleştirildi. Deli Dolu Yayınları tarafından yayımlanan kitaba özel düzenlenen lansman ve imza gününde Joan Kim Erkan, dostlarıyla bir araya geldi. Joan Kim Erkan’ın kızı Rana Erkan Tabanca ve Erol Tabanca’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete katılan isimler arasında; Ronit ve Cem Hakko, Halis Komili, Ümit ve Cem Boyner, Mustafa Toner, Sandra ve Nino Erer, Zeynep ve Metin Fadıllıoğlu, Şeli ve Albert Elvaşvili, Bettina Machler, Sinan Dereli gibi ünlü isimler katıldı. Lansmanda kitaplarını imzalayan Joan Kim Erkan, davetlilere yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin 60 yılına tanık olduğum yaşantımda bu ülkede değişen şeylerin hayatımın seyriyle yakından ilişkili olduğunu fark ettim. Bana kitap yazma ilhamını da bu verdi; bu sayede torunlarım yıllar önce beni bir yabancı olarak bağrına basan Türkiye’yi yakından tanıyabileceklerdi. Kaderimde hayatım boyunca birçok olağanüstü insanla tanışmak varmış; yabancı gelin olarak çıktığım yolculuğu zenginleştiren isimlerden bazılarını bu kitapta anlattım” dedi.

Joan Kim Erkan ‘Kim Bu/Lady Who’ Cem Hakko

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