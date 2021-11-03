Sosyetenin sihirli balo gecesi...

Gentleman Türkiye’nin, her yıl geleneksel olarak düzenlenen balosu “Yılın Gentleman”larını bu yıl da bir araya getirdi. Pandemi şartlarına özen gösterilerek Swissotel The Bosphorus’un yeni açılan 1000 kişilik Fuji Salo’nunda 350 konukla özel bir davet veren Gentleman Balosu’nda konuklar için yepyeni bir konsept tasarlandı. Ana teması ‘Sihir’ olan davete Rusya’dan çok özel bir sirk ekibi getirildi. Dünyanın en önemli sihirbazlarından Stefan Leyshon, gecede konuklar için unutulmaz bir gösteri sunarak alkış topladı. Görkemli gecede törende, 31 dalda ödül sahiplerini buldu. Geceye TAV Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener'in yanı sıra Seba Holding Yönetim Kurulu Başkan Engin Keçeli, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok seçkin sima katıldı.

Onur AYDIN