Yılın en iyileri ödüllendirildi...

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yılın en iyilerinin belirlendiği ödül töreni dün akşam yapıldı. Swissotel The Bosphorus’un ev sahipliğinde gerçekleşen törende 2021 yılının 'Gentleman' ödülleri takdim edildi. Lal-Engin Keçili, Hediye Güral Gür, Sema Güral, Emine-Erden Timur gibi pek çok seçkin davetlinin katıldığı muhteşem gecede, dergiye kapak olmuş işadamlarının yanı sıra iş dünyasının önde gelen pek çok ismi de yer aldı. Ana teması ‘Sihir’ olan davete bu yıl Rusya’dan çok özel bir sirk ekibi getirildi. Dünyanın en önemli sihirbazlarından Stefan Leyshon, bu masalsı ve renkli gecede konuklar için unutulmaz bir gösteri sundu.

Onur AYDIN