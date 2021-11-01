Davetler

‘Yeniden’ Beyoğlu...

Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, sanatseverlere kapılarını açtı.

01 Kasım 2021 Pazartesi
‘Yeniden’ Beyoğlu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy’la birlikte, Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi. Bakan Ersoy’un ilk durağı açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki çağdaş sanat sergisi ‘Yeniden’ oldu. Bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz, Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Prof Dr Esra Ekmekçi ile Arhan Kayar’ın eşlik ettiği Bakan Ersoy, 16 genç sanatçının 29 eserinden oluşan sergi hakkında küratör Haldun Dostoğlu’ndan eserler hakkında bilgi aldı. Modacılar ve iş dünyasından isimler de sanatçılara destek verdi. Dilek Hanif, Banu Çarmıklı, Maya Portakal, Yasemin Aloğlu açılışta sanatçıları yalnız bırakmadı. Bakan Ersoy “Son zamanlarda kültür sanat konusunda Türkiye çok fazla yol aldı. AKM’yi artık bir bina olarak görmüyoruz ve belirttiğimiz gibi Beyoğlu Kültür Yolu rotasının bir halkası olarak görüyoruz. İstanbul’un doğuyla batısını fiziki olarak birleştiriyor, en önemli birleşme noktası olarak görüyoruz” dedi.


Onur AYDIN

Yeniden Beyoğlu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Mehmet Nuri Ersoy

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