Atatürk Kültür Merkezi'ne görkemli açılış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AKM önünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Ersoy, AKM binasını gezen Erdoğan'a bilgi verdi. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, "Sanatta milli ve yerli olmanın taşıdığı değeri daima vurguluyoruz. Sanatın evrenselliğine kendi özgünlüğümüzü eklemek en önemli hedeflerimizden biridir. Öz kültürümüz bunu hak edecek zenginliğine sahiptir. Bütün sanatçı ve zanaatkârlarımıza şükranlarımı sunuyor, cani gönülden alkışlıyorum" dedi. Görkemli açılışa Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Nafi Güral ve eşi, kızı Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Sema Güral Sürmeli, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve eşi Rabia Güreli ile Monik İpekel katıldı.

Onur AYDIN