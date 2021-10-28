Pilevneli'de "MekanıBaşkalaştırmak" ve "Tereddüt" sergisi...

Pilevneli Galeri, iki sanatçının kişisel sergisine ev sahipliği yaptı. Pilevneli Dolapdere'de gerçekleştirilen sergide İngiliz sanatçı Richard Wilson'un “MekanıBaşkalaştırmak” ve Defne Tesal'ın ''Tereddüt" isimli sergilerin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kişisel sergisini görücüye çıkaran İngiliz Sanatçı Richard Wilson “Başlangıç olarak gerçek dünyada varolandan yola çıkarım çünküher zaman birinin algısını nasıl değiştirebileceğini eserlerine yansıtırken, Genç sanatçı Defne Tesal eserleri üretimleri tekrar eden hareketlere ,kendisinin ve kullandığı malzemenin defalarca tekrar eden jestlerinden oluşuyor. Sanatçı yaşadığımız zamanın sürekli ve ileriye dönük hızına karşı yapıtlarında döngüsel, ritme sokan, akışkan ve durağan hareketleri temel alıyor ve izleyicisinin deneyimine açıyor. 5 Aralık 2021’e kadar ziyaret edilebilecek sergiye, Pilevneli'nin kurucusu Murat Pilevneli ve sanatçılar Richard Wilson ve Defne Tesal’ın ev sahipliğinde birçok ünlü isim isim katıldı.

Onur AYDIN