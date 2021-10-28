Davetler

Pilevneli'de "MekanıBaşkalaştırmak" ve "Tereddüt" sergisi...

Pilevneli Galeri iki önemli sanatçı Richard Wilson ve Defne Tesal'ın kişisel sergisine ev sahipliği yaptı.

28 Ekim 2021 Perşembe
Pilevneli'de "MekanıBaşkalaştırmak" ve "Tereddüt" sergisi...

Pilevneli Galeri, iki sanatçının kişisel sergisine ev sahipliği yaptı. Pilevneli Dolapdere'de gerçekleştirilen sergide İngiliz sanatçı Richard Wilson'un “MekanıBaşkalaştırmak” ve Defne Tesal'ın ''Tereddüt" isimli sergilerin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kişisel sergisini görücüye çıkaran İngiliz Sanatçı Richard Wilson “Başlangıç olarak gerçek dünyada varolandan yola çıkarım çünküher zaman birinin algısını nasıl değiştirebileceğini eserlerine yansıtırken, Genç sanatçı Defne Tesal eserleri üretimleri tekrar eden hareketlere ,kendisinin ve kullandığı malzemenin defalarca tekrar eden jestlerinden oluşuyor. Sanatçı yaşadığımız zamanın sürekli ve ileriye dönük hızına karşı yapıtlarında döngüsel, ritme sokan, akışkan ve durağan hareketleri temel alıyor ve izleyicisinin deneyimine açıyor. 5 Aralık 2021’e kadar ziyaret edilebilecek sergiye, Pilevneli'nin kurucusu Murat Pilevneli ve sanatçılar Richard Wilson ve Defne Tesal’ın ev sahipliğinde birçok ünlü isim isim katıldı.

Onur AYDIN

Pilevneli Galeri Richard Wilson Defne Tesal Murat Pilevneli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler 'Anamorfoz Atatürk' eseri Koç Müzesi’nde...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibari ile sergilenmeye hazırlanan ‘Anamorfoz Atatürk’ eseri Rahmi Koç Müzesi'nde, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un da katılımıyla tanıtıldı.

Davetler Nişantaşı'nda özel davet!

Ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, heyecanla beklenen Nişantaşı mağazasını özel bir davetle açtı.
Davetler Pilevneli'de "MekanıBaşkalaştırmak" ve "Tereddüt" sergisi...

Pilevneli Galeri iki önemli sanatçı Richard Wilson ve Defne Tesal'ın kişisel sergisine ev sahipliği yaptı.

Davetler Parıltı Derneği'nden 'Cumhuriyet konseri'

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, önceki akşam çocukların eğitimine katkı sağlamak için, Cumhuriyet konseri düzenledi.
Davetler Farkındalık yaratan etkinlik!

Six Senses Kocataş Mansions “Wellness Talks” serisi kapsamında, Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel Op. Dr. Dilek Avşar’ı konuşmacı olarak ağırladı.

Güncel Dostların kahve molası...

Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile Beyza Uyanoğlu bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
Magazin Hattı Kamhi, sanatseverlerle buluşuyor!

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi’nin yeni video çalışmaları, ekim ayında hem Türkiye’de hem de Güney Kore’de sanatseverlerle buluşuyor.
Güncel 'Koleksiyoner değilim, eser alırken kalbimi dinliyorum'

Sosyetik güzel Derin Mermerci, ablası Tansa Mermerci Ekşioğlu'yla birlikte online bir sanat sohbeti gerçekleştirdi.
Güncel Kosova Başkonsolosundan Orakçıoğlu'na ziyaret...

Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Kosova Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'yı ağırladı.
Güncel Kosif'e doğum günü sürprizi...

Yeni yaşına dostlarıyla merhaba diyen Melda Kosif, önceki gece Boğaz'da yapılan sürprizle eğlenceli dakikalar geçirdi.
Söyleşi 'Koleksiyoner değilim, eser alırken kalbimi dinliyorum'

Muhteşem bir sanat koleksiyonu olan cemiyet hayatının ünlü ismi Derin Mermerci, ablası Tansa Mermerci'nin kurduğu SPOT Project'in online sanat sohbetlerinin konuğu oldu...
Güncel Mutluluğa şahit oldular!

Aysel-Mustafa Püsküllü çiftinin kızı Sevgi Püsküllü ile Nazan-Zafer Zeren çiftinin oğlu Barış Zeren düzenlenen şık bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.