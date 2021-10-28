'Anamorfoz Atatürk' eseri Koç Müzesi’nde...

Temmer Marble’yn katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibari ile sergilenmeye hazırlanan ‘Anamorfoz Atatürk’ eseri Rahmi Koç Müzesi'nde basın toplantısı ile tanıtıldı. Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleşen basın toplantısına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Rahmi Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya ve Sanatçı Patrik Prosko katıldı. Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko tarafından yapımı yaklaşık üç ay süren, 93 farklı temadan 539 parçanın bir araya gelmesi ile hazırlanan eser Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. Sanatı ve özgün çalışmaları odak noktasına koyarak katma değeri yüksek projelere imza atan Temmer Marble, uluslararası ölçekte ses getiren ‘Anamorfoz Atatürk’ eserini 29 Ekim’den itibaren Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergiliyecek. Önce izmir'de, sonrasında da İtalya'daki Marcomacc Fuarı'nda sergilenen ve kısa sürede yoğun ilgi ile karşılanan eser, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ziyaretçiler ile buluşuyor. Rahmi M. Koç Müzeleri’nin 14 binden fazla parçadan oluşan koleksiyonu ile sanayi, iletişim ve ulaşım alanlarındaki tarihsel gelişmeleri yansıttığını belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “Bugün bir kez daha bu vesileyle sevgi, saygı ve minnetle yâd ettiğimiz Atamız, aslında müzelere de çok büyük bir ilgi duyuyordu. Ülkemizin müzecilikte bugün ulaştığı noktada Atatürk’ün çağdaş bir toplum yaratma çabaları doğrultusunda bu konuya verdiği önemin ve attığı adımların büyük rolü var. O, Cumhuriyet’in daha ilk yıllarında, son derece kısıtlı imkânların içinde olmamıza rağmen, zamanının ötesinde bir vizyonla yeni müzeler kurulmasını istemiş ve bu yöndeki çalışmaları bizzat takip etmiştir. Fırsat buldukça tarihi yerleri ve müzeleri gezdiğini de biliyoruz” dedi. “Bizim için müzelerimizin en kıymetli köşesi Atatürk Bölümü’dür” diyen Ali Koç şöyle devam etti: “Ben de şahsen her ziyaret ettiğimde ki defalarca ziyaret etmeme rağmen ayrı duygulara, hislere kapılıyorum. Eminim bu köşeyi gören ve gezen herkes benimle benzer duyguları paylaşıyordur " dedi.

Onur AYDIN