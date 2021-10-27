Farkındalık yaratan etkinlik!

“Wellness Talks” sohbetlerinin ikincisini Meme Kanseri Farkındalık ayında Op. Dr. Dilek Avşar’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Davete Özlem Güsar, Özge Argüder Sander, Beste Yurttaş, Zafer Kozanoğlu, Burcu Şendir gibi isimler katılım gösterdi. Kocataş yalısının yeşiller içinde tarihi atmosferinde gerçekleştirilen davette meme kanseri konusunda erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Op. Dr. Dilek Avşar’ın konuşmacı olarak katıldığı davette; Dilek Avşar konuşmasında meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Kocataş yalısının avlusunda pembe tema ile hazırlanan çay saati davetinde yerel üreticilerden temin edilen mevsiminde ve taze ürünlerle hazırlanan menü misafirlerin beğenisine sunuldu.