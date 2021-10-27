Farkındalık yaratan etkinlik!

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‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Yalova'da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez durağı Yalova ve Kocaeli oldu.