Parıltı Derneği'nden anlamlı konser!

Türkiye'nin doğuştan görme engelli çocukları bağımsız yaşama hazırlayan tek derneği olan Parıltı Derneği önceki akşam çocukların eğitimine katkı sağlamak için, konser düzenledi. Evrensel müziğin sevilen sanatçıları Zara ve Cenk Eren müziğin ve iyiliğin buluşmasında bir araya geldi. Görme engelli çocukların eğitimine katkı sağlamak için, Parıltı Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konsere Hane Grup Yönetim Kurulu ve Parıltı Derneği Üyesi Hande Sezer Pekcan, Berrin Zorlu, Asuman Tokgöz, Neşe-Erol Gönül çifti gibi sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Four Seasons, GraceBrands ve Staras’ın katkılarıyla yapılan etkinliğe ilgi büyüktü.

Onur AYDIN