İstanbul'da 'Kahve Festivali' etkinliği...

Her tarza yönelik seçenekler sunan kahve takımları, Türk kahvesi, Cappucino ve Espresso fincanları; mug’ları ve barista kahve filtreleri ile kahve keyfini taçlandıran Kütahya Porselen, İstanbul Kahve Festivali'nde en yeni ve ödüllü tasarımlarını katılımcılarla buluşturdu. Ürün çeşitliliği ve fonksiyonel çözümler yaratan tasarımları ile her yaşa ve profile hitap eden Kütahya Porselen, kahve tutkunları için şık seçenekleriyle kahve kültürünü yeni bir boyuta taşımak için tasarladığı ürünleriyle kahve severlere benzersiz bir deneyim yaşattı. “İyi Kahve İyi Porselen” sloganıyla kahve severlere zarif tasarımlar, renkli seçenekler ve dünyaca ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan koleksiyonlar sunan Kütahya Porselen standında kahve sohbetleri ve workshoplar da düzenledi. Festivale Kütahya Porselen’in Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ile eşi Onur Sürmeli, oğlları ve kardeşi Hediye Güral Gür ile birlikte katıldı.

Onur AYDIN