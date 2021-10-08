Davetler

Yeni koleksiyona özel davet...

Lübnanlı ünlü tasarımcı Amal Azhari’nin uluslararası lüks giyim markası için hazırladığı “The Silk Road” adlı özel koleksiyon, özel bir davetle sunuldu.

08 Ekim 2021 Cuma
Yeni koleksiyona özel davet...

Uluslararası lüks giyim markası Punto, çılgın tasarımlarıyla tanınan Lübnanlı ünlü tasarımcı Amal Azhari ile sürpriz bir işbirliğine imza attı. İki coğrafyanın düşsel özelliklerini bir araya getirerek renkli hayallerle dolu bir tarz yaratan ve büyük beğeni toplayan “The Silk Road” adlı koleksiyon, ilhamını büyülü şehir Beyrut’dan alıyor. Bu ilham binlerce kilometre öteden çıktığı yolculuğun sonunda 21. yüzyılın kozmopolit şehri İstanbul’a ulaşıyor. Özel bir davetle yeni koleksiyonlarını tanıtan markanın defilesini izlemeye ise cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Onur AYDIN

The Silk Road Moda defile Giyim

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