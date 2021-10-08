Yeni koleksiyona özel davet...

Uluslararası lüks giyim markası Punto, çılgın tasarımlarıyla tanınan Lübnanlı ünlü tasarımcı Amal Azhari ile sürpriz bir işbirliğine imza attı. İki coğrafyanın düşsel özelliklerini bir araya getirerek renkli hayallerle dolu bir tarz yaratan ve büyük beğeni toplayan “The Silk Road” adlı koleksiyon, ilhamını büyülü şehir Beyrut’dan alıyor. Bu ilham binlerce kilometre öteden çıktığı yolculuğun sonunda 21. yüzyılın kozmopolit şehri İstanbul’a ulaşıyor. Özel bir davetle yeni koleksiyonlarını tanıtan markanın defilesini izlemeye ise cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Onur AYDIN