Çağdaş sanat fuarına hanımlardan büyük ilgi!

Bu yıl 16.'sı gerçekleşen Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını açtı. 5-10 Ekim tarihleri arasında sanat severleri ağırlayacak olan Contemporary İstanbul'da Hepsiburada'nın yeni sanat platformu SanatBurada sergisi ön plana çıktı. SanatBurada platformu üzerinden gezebileceği ve dilediği eserleri satın alabildiği sergide, 14 kadın sanatçının eserleri yer aldı. Bu sergiden edilen gelir ise, Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak olması davetlilerin takdirini kazandı. Contemporary İstanbul'a geçtiğimiz yıllardan daha fazla davetlinin katıldığı gözlemlenirken, etkinliğe gün boyu iş, sanat ve cemiyet dünyasından onlarca isim katıldı. Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Berrin Zorlu, Aylin Tahincioğlu, Berna Çebi ve Banu Çarmıklı gibi isimlerde sanat etkinliğine katılarak eserleri yakından inceledi.

Onur AYDIN