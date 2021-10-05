Davetler

İstanbul'da “Zamansız Sofralar” sergisi...

Reflections İstanbul’un Bereket temasıyla hazırladığı “Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar” sergisinde; yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknoloji bir arada sergilendi.

05 Ekim 2021 Salı
İstanbul'da “Zamansız Sofralar” sergisi...

Reflections İstanbul Zamansız Sofralar sergisinin tüm ekipleri,etkileyici bir etkinliğe imza attı. Çiğdem Simavi’nin danışmanlığında ve etkinlik komite başkanlığındaki Reflections İstanbul Zamansız Sofralar sergisinin etkinlik komitesi üyeleri Merve Gürsel, Defne Gürsel, Selin Habbab Özkaynak ve The Marmara Group. Reflections İstanbul sergi konsept ve tasarım ekibi ise Merve Gürsel, Yeşim Demir, Mert Onaran ve Bartuğ Sayılı’dan oluşuyor. “Reflections İstanbul” bu yıl ilkini gerçekleştireceği sergi ile kolektif yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknolojinin bir arada olduğu, çok yönlü ve hayal gücü sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor. Sofranın birleştirici gücü etrafında bereket temasıyla toplanıp farklı disiplinleri bir araya getiren Reflections İstanbul–Zamansız Sofralar sergisi; 5 bölüm üzerine kurgulandı.Merve Gürsel, Selin Habbab Özkaynak, Rezzan Benardete, Caroline N. Koç gibi ünlü simalar yaratıcılıklarını sundukları sergi açılışına katıldı. Açılış gecesinin açılış konuşmasını ise The Marmara Grup CEO’su Naci Başerdem üstlendi. Birçok ünlü isim de yaratıcı sunumları izlemeye geldi.

Onur AYDIN

Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar Çiğdem Simavi Selin Habbab Özkaynak Rezzan Benardete

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