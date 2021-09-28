Davetler

Tophane-i Amire’de sanat...

BASE, Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturdu.

28 Eylül 2021 Salı
Tophane-i Amire’de sanat...

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını sanatseverlere açan ‘çok sesli’ ve ‘dinamik’ sanat platformu BASE, Habertürk ve Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda düzenlediği açılışla davetlilerini ağırladı. BASE, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları bölümlerinden yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerini beşinci kez bir araya getirdi. Bu yılki teması “Rezonans” olarak belirlenen BASE’te, sanat kariyerinin başındaki sanatçı adaylarıyla tanışabilmek ve onların farklı disiplinlerde özgün yapıtlarını bir arada görebilmek mümkün. Genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan sanat davetine Ayşecan Özyeğin Oktay, Berrak Barut ve Banu Çarmıklı gibi simalar katılarak eserleri yakından inceledi. Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde gençlere destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan; Türkiye’nin yeni sanatçı nesline ışık tutan BASE, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonu taşıyor.

Hakan YAĞCI

BASE Tophane-i Amire sanat Ayşecan Özyeğin Oktay Berrak Barut

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