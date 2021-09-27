Davetler

Boğaz'da yelken açtılar

Boğaz’ın muhteşem manzarasında yelkenlerin süzüldüğü Bosphorus Cup yelken yarışları etkinliğine iş, sanat ve spor hayatından birçok isim katıldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi
Boğaz'da yelken açtılar

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en önemli spor orgazanisyonlarından biri olan Bosphorus Cup 2021’de son gün heyecanı da geride kaldı. 23 Eylül’de başlayan organizasyonda, üçüncü gün gerçekleşen Caddebostan etabı sonrasında şampiyonluk Hasip Gençer kaptanlığındaki Asterisk yelkenlisinin oldu. On farklı ülkeden 51 teknenin 500’e yakın yelkenciyle katıldığı, ‘Boğazın Yarışı 20 Yaşında’ sloganıyla düzenlenen bu yılki yarış, 25 Eylül Cumartesi günü muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı etabının ardından, Caddebostan etabında da kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Caddebostan’da yelkenliler 10 knot’ı bulan rüzgar eşliğinde nefes kesen bir mücadele gerçekleştirdiler. Son gün yarışları tamamlandıktan sonra dört günlük organizasyonda büyük kupanın sahibi de belli oldu. Asterisk ekibi Kalamış Marina’da Bosphorus Cup Trofe Kupası’nı evlerine götürmek üzere aldılar. 20 yaşını kutlayan Bosphorus Cup ile ilgili bilgiler veren Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon, böylesine güç bir organizasyonu yıllardır başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Onur AYDIN

Bosphorus Cup yelken yarışları boğaz istanbul

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Boğaz'da yelken açtılar

Boğaz’ın muhteşem manzarasında yelkenlerin süzüldüğü Bosphorus Cup yelken yarışları etkinliğine iş, sanat ve spor hayatından birçok isim katıldı.
Güncel Hoşgeldin 'Cem' bebek!

İş insanı Kaan Demirağ'ın eşi sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, dün sabah oğlunu dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşadı.
Moda Unutulmaz defile!

Dünyaca ünlü iki moda devi tarihte bir ilke imza atarak muhteşem bir defile ile koleksiyonlarını bir arada tanıttı.
Haftanın Şıkları Ceketli şıklık...

Pervin Ersoy
Güncel Koç'un anne özlemi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanarak aramızdan ayrılan annesi Marianne Graud'ı andı.

Güncel Gülman'ın 'Cannes' turu...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Feryal Gülman, Cannes'da tatil yapıyor.
Davetler İstanbul'da lezzet ve eğlence buluştu!

Modern Asya ve İtalyan mutfaklarının uluslararası temsilcisi olan Novikov Restaurant, İstanbul Boğazı’na karşı şehrin en özel ve en lüks gastronomi merkezi olarak kapılarını açtı.

Moda Milano'da moda rüzgarı...

Dünyaca ünlü giyim markası, Kadın İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonunu Milano'da gerçekleşen muhteşem bir show ile moda dünyasına tanıttı.

Güncel "İyi ki doğdun Cembo'm"

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi Cem Boyner'in yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Güncel Sonbahar-düğün hareketliliği...

HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu; davetler, açılışlar, kültür ve sanat etkinlikleri ile geçen yaz aylarından sonra sonbaharda tatlı bir telaş içerisinine girerek nikah masasına oturan cemiyet hayatının ünlü çiftlerini ve ekim ayında gerçekleşek olan önemli etkinlikleri sizler için yazdı...

Mekanlar Anadolu Yakası’nın en yenisi

Anadolu Yakası’nın en yenisi
Davetler Artkolik'te "Metamorfoz/Metamorphosis” sergisi

Artkolik, Nazlı Keçili’nin sanat danışmanlığını üstlendiği ve genç sanatçıların üretimlerinden oluşan “Metamorfoz/Metamorphosis” adlı karma sergi ile sanatseverlere kapılarını açtı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.