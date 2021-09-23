Davetler

Artkolik'te "Metamorfoz/Metamorphosis” sergisi

Artkolik, Nazlı Keçili’nin sanat danışmanlığını üstlendiği ve genç sanatçıların üretimlerinden oluşan “Metamorfoz/Metamorphosis” adlı karma sergi ile sanatseverlere kapılarını açtı.

23 Eylül 2021 Perşembe
Artkolik'te "Metamorfoz/Metamorphosis” sergisi

Artkolik, yeni sanat sezonunu kurucusu Nazlı Keçili’nin sanat danışmanlığını üstlendiği ve genç sanatçıların üretimlerinden oluşan “Metamorfoz / Metamorphosis” adlı karma sergi ile açıldı. Serginin kürasyonu Karolin Kuyumcuyan Guichard tarafından gerçekleştirilirken, sergi tarihi dokuya sahip Maison Tomtom’da ziyaret edilebilecek. Sanatın dönüştürme biçimlerini ele alan sergide Betül Kotil, Esk Reyn, Göktuğ Güngör, İlayda Ar, Özge Kul, ve Sefa Çakır çalışmalarıyla birlikte yer alıyor. Sergide yer alan çalışmalar her şeyin değiştiğinin ama hiç bir şeyin yok olmadığının, maddenin, tekniğin, düşüncenin, zamanın ve hatta sanatçının eseriyle olan ilişkisinde nasıl evirilip yol aldığının somut bir örneğini izleyiciye göstermeyi hedefliyor. Eski tarihlerde Papaz’a ait ev olarak kullanılan Maison Tomtom’un sergi mekanı olarak seçilmesi izleyicinin sergi temasıyla bağlantılı olarak geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü keşfetmelerineolanak sağlıyor. Eserler Karolin Guichard tarafından 1850’lerde inşa edilmiş olan binanın katlarıboyunca yerleştiriliyor ve sergi ziyareti lobiden başlayarak katlar, merdivenler boyunca sürerek tarihiyarımada manzaralı teras katında son bulunuyor. Sanat davetine katılan Aslı Şen, Melis Çiftçi ve Nilgün Keçili çağdaş sanatçıların eserlerini inceleyerek sergiye destek oldu.

Onur AYDIN

Artkolik Metamorfoz/Metamorphosis sanat davet nazlıkeçili

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Davetler Artkolik'te "Metamorfoz/Metamorphosis” sergisi

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