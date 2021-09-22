Galata'da özel davet!

İş ve cemiyet dünyasının saygın isimlerinden Beste ve Mustafa Yurttaş’ın kızı Begüm Güneş’in sahibi olduğu Ecole St. Pierre Hotel’in açılışları 19. yüzyılda bir Fransız okuluna ev sahipliği yapmış yapıda, tarihin eşsiz atmosferinin tam ortasında yapıldı. İş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından da Ebru Sanver, Zafer-Akın Kozanoğlu, Fikret Orman, İnci Aksoy, Çiğdem Eşrefizade,Feryal Gülman, Dilek-Yakup Avşar gibi isimler açılışlara büyük ilgi gösterdi. Davetliler muhteşem organizasyon eşliğinde otelin terasından Galata Kulesi'ni izledi.

Onur AYDIN